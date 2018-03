Ujastek i Zielony Most. Koniec z utrudnieniami

Po remoncie torowiska znów pojedziemy tramwajem w kierunku Kopca Wandy. Z kolei w Bronowicach można już przejść pod wiaduktem.

Dziś zostanie przywrócony ruch tramwajowy na ulicy Ujastek Mogilski, na odcinku Kombinat - Kopiec Wandy. W związku z tym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji:linia 16 - zostaną zlikwidowane kursy wariantowe wykonywane w godzinach szczytu na trasie Mistrzejowice - Pleszów. Linia ponownie będzie kursować wyłącznie na trasie do Kopca Wandy,linia 21 - zostanie przywrócona (przez cały dzień, we wszystkie dni tygodnia) na swoją stałą trasę od przystanku „Kombinat” przez ulice Ujastek Mogilski i Igołomską aż do Pleszowa.

Jednakże w związku z trwającym remontem torowiska na rondzie Kocmyrzowskim linia w dalszym ciągu kursuje trasą objazdową przez ul. Bieńczycką, rondo Czyżyńskie i al. Jana Pawła II, autobusowa linia 721 zostanie zlikwidowana.Ponadto przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanków: „Kopiec Wandy” (dla linii 21 - w rejonie schodów prowadzących na kopiec) i „Fort Mogiła” (dla linii 10 i 21).Równocześnie przypominamy, że wznowiono już ruch pieszych pod modernizowanym wiaduktem przy ulicy Zielony Most w Bronowicach. Mieszkańcy mogą już korzystać z krótszego przejścia, które ułatwia komunikację w trakcie realizowanej przez PKP przebudowy obiektu. Ta prowadzona jest w ramach modernizacji trasy kolejowej E30 Katowice - Kraków.Najpierw rozpoczęto (w połowie marca br.) rozbiórkę starego obiektu, a teraz budowany jest nowy wiadukt. Sprawniejszy przejazd aut pod nim umożliwią dwa pasy ruchu (dotychczas tylko jeden) o szerokości po 3 metry. W rejonie ul. Zielony Most pojawią się też szersze chodniki.Obiekt przy ul. Zielony Most, to jeden z 5 wiaduktów w Krakowie, przebudowywanych w ramach modernizacji trasy E30. Prace na jej odcinku, Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy, mają zakończyć sięw II półroczu 2018 roku.