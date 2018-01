Koniec udręki kierowców. Most na al. Focha wyremontowany [ZDJĘCIA]

Bartosz Dybała 30 marca 2017 30.03.2017 Aktualizacja: 30 marca 2017 14:28 30.03.2017 14:28

Dzisiaj rano został przywrócony ruch samochodowy i autobusowy przez most w ciągu al. Focha. Most został zamknięty z powodu prac remontowych, które miały potrwać do końca kwietnia, ale udało się wykonać je miesiąc wcześniej. Teraz tylko kontynuowane będą prace na dole mostu, które nie powodują utrudnień w ruchu na górze.