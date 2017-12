Bezproblemowo przebiega kończenie odcinka S7 w Krakowie, który jest elementem wschodniej obwodnicy miasta. Jego najważniejszym fragmentem jest podwójny most (o długości 706 i 695,5 metrów).

W minionym tygodniu przeszedł on pomyślnie testy obciążeniowe, obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i malowanie pasów ruchu.

Wszystko wskazuje, że most zostanie oddany do użytku wcześniej niż zapowiadano. Uroczyste otwarcie planowano na 22 lipca, ale samochody przejadą nim najprawdopodobniej wcześniej.

Na stronach GDDKiA pojawił się już film z przejazdu, na którym widać, że kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Krakowa jest niemal gotowy.

Nowy most nad Wisłą jest największą tego typu konstrukcją w Małopolsce.