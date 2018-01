Stary most drogowy na zakopiance w Poroninie już niemal przestał istnieć. Niebawem ruszy budowa nowej przeprawy.

Chodzi o drogowy most, jaki od lat znajdował się na drodze krajowej w miejscowości Poronin nad potokiem Poroniec. Od tygodnia przy moście trwają prace rozbiórkowe. Koparki i inny ciężki sprzęt rozbierają przeprawę na kawałki. - Rozbierają to za dużo powiedziane. Most jest rozwalany. Przez to szybciej idzie jego demontaż. W sumie ten most jest tak stary, że pewnie żadne jego elementy nie nadają się do ponownego wykorzystania, a jedynie na złom. Nie ma więc specjalnie nad czym płakać - mówi Andrzej Banach, kierowca z Białego Dunajca, który codziennie ma okazję podglądać postępy prac budowlanych.

Jan Majerczyk z referatu drogownictwa urzędu gminy w Poroninie wyjaśnia, że po rozbiórce robotnicy wezmą się za budowę nowego mostu w tym samym miejscu. Równocześnie rozpoczną się prace przy drążeniu tunelu pod drogą krajową i torami kolejowymi, który ma poprowadzić ruch samochodowy w stronę centrum Poronina i dalej do Bukowiny Tatrzańskiej.