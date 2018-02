Kraków. Most Kotlarski zyska nowy wjazd, ale... za pewną cenę

Deweloper będzie współfinansował budowę wjazdu na most Kotlarski od strony ul. Podgórskiej. W zamian miasto godzi się na osiedle przy ulicy Grzegórzeckiej połączone z wąską ul. Żółkiewskiego.

Wybudowany w 2002 roku, za ponad 132 mln zł, most Kotlarski ma w końcu zyskać brakujący wjazd od strony ulicy Podgórskiej. Dziś kierowcy jadący z okolic Galerii Kazimierz, którzy chcą przedostać się na Zabłocie, muszą jechać aż na rondo Grzegórzeckie i tam nawracać w kierunku mostu. To już od 15 lat potęguje korki, ale władzom miasta nie udało się przez ten czas wybudować brakującego połączenia. Teraz zapowiadają, że jego budowę będzie współfinansował... deweloper.

Z ulicy Podgórskiej będzie można wjechać na Most Kotlarski dzięki nowemu wjazdowi

Na terenie przy Grzegórzeckiej powstaną nowe bloki. Zabytkowa fabryka doczeka się natomiast przebudowy.

W zamian magistrat pozwoli mu wcisnąć nawet trzy bloki tuż przy rondzie Grzegórzeckim. Nowa zabudowa spotęguje na nim ruch, ale Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wierzy, że dzięki przebudowie mostu mniej aut będzie wjeżdżać na rondo od strony południowej.Inwestor już przygotowuje plac budowy pod nowe osiedle. Może ono być gotowe w ciągu 2 lat. W tym czasie powinien powstać też wjazd na most.Inwestycja zatem jest słuszna, ale dziwi to, że władze miasta przez lata same nie wpadły na jej wykonanie. Teraz chcą by zrealizował ją deweloper planujący postawić nawet trzy bloki, przy już mocno korkującym się rondzie Grzegórzeckim. Budowa wjazdu na most ma je odciążyć z części ruch samochodowego.Jednakże Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu godzi się też na rozbudowę wąskiej ul. Żółkiewskiego, która ma obsłużyć nowe osiedle, a ponadto przebudowaną na biura, mieszkania lub hotel dawną fabrykę Peterseima. Wprowadzi to więcej ruchu na al. Powstania Warszawskiego, a w związku z tym również na rondo.Cała sytuacja pokazuje, że miasto myśli o komunikacji dopiero wtedy, gdy bliska realizacji jest nowa zabudowa, która oznacza zwiększony ruch. Trudno też nie zauważyć uległości wobec deweloperów.O planowanym osiedlu przy rondzie Grzegórzeckim pisaliśmy na początku kwietnia. Wtedy ani magistrat, ani inwestor, firma Orion Investment, nie potrafili nam podać ile będzie liczyło bloków. Dowiedzieliśmy się, że nawet trzy ze sklepami na parterze i „wielostanowiskowymi garażami podziemnymi”. Trwa już rozbiórka starej zabudowy, a firma stara się o zgody budowlane. Stawianie bloków może rozpocząć się w tym lub przyszłym roku.Więcej mieszkańców i sklepów w pobliżu ronda oznacza większy ruch, a osiedle stanie między ul. Grzegórzecką (tylko po jednym pasie ruchu w każdą stronę, z powodu odseparowanego torowiska tramwajowego) i ulicą Żółkiewskiego (wąska uliczka, przy której stoją dziś niewielkie kamienice).To może oznaczać jeszcze większe zakorkowanie się okolicy i ronda, ale ZIKiT twierdzi, że ma na to sposób. Podpisał już w tej sprawie stosowną umowę z deweloperem.- Inwestor przebuduje odcinek ul. Żółkiewskiego od skrzyżowania z ulicą Grzegórzecką do wysokości budynku nr 11 oraz będzie współfinansował rozbudowę łącznicy na moście Kotlarskim, umożliwiającej wyjazd z ul. Podgórskiej na most i jazdę w kierunku Zabłocia - potwierdza Jan Machowski z biura prasowego magistratu. Dzięki umowie ZIKiT pozytywnie zaopiniował budowę bloków i zgodził się, by auta z nowego osiedla wyjeżdżały na Grzegórzecką i Żółkiewskiego.Urzędnicy przysłużą się też innemu inwestorowi, który planuje przebudować dawną fabrykę Peterseima przy al. Powstania Warszawskiego. Jest ona również połączona z ulicą Żołkiewskiego. W zabytku mogą powstać mieszkania, sklepy, hotel, restauracje, biura. Teren jest własnością gminy, ale do 2034 r. pozostaje w użytkowaniu firmy IMS Budownictwo. Dla tego obszaru zostało już wydanych kilka decyzji o warunkach zabudowy, ale zostały zaskarżone i unieważnione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Inwestor jednak stara się już o nowe.Zapewne jego plany blokują mieszkańcy ulicy Żołkiewskiego, którzy obawiają się problemów komunikacyjnych i tego że przebudowa fabryki i budowa parkingu podziemnego spowoduje zniszczenie ich starych kamienic.Dla jednego z budynków dawnej fabryki wydano już jednak decyzję o warunkach zabudowy - zgodę na nadbudowę i stworzenie tam obiektu mieszkalno-usługowego. Tej decyzji miejskich urzędników mieszkańcom nie udało się skutecznie zaskarżyć.Już w 2015 roku koncepcja obsługi komunikacyjnej dla planów inwestora została pozytywie zaopiniowana przez ZIKiT. Chodzi tu o przebudowę całej ulicy Żółkiewskiego, na odcinku od ul. Grzegórzeckiej aż do al. Powstania Warszawskiego i... podłączenie ul. Żółkiewskiego do al. Powstania Warszawskiego.Wychodzi więc na to, że zarówno mieszkańcy trzech bloków oraz osoby korzystające z tego, co powstanie w dawnej fabryce, będą wyjeżdżać na aleję Powstania Warszawskiego, która wyprowadzi ich na „odciążone” rondo Grzegórzeckie.Jak rozbudował się Kraków?